حمدوك: لقد تعلمنا من تجربة الانقلابات

أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أن بلاده "تعلمت من تجربة" الانقلابات العسكرية ولن تسمح بوقوع أي فصل جديد منها مستقبلا.

وكتب حمدوك عبر "فيسبوك" اليوم الخميس: "منذ الاستقلال جربنا عددا من النماذج للديمقراطية، إلا أن جميعها لم تنته لانتخابات حتى يقول شعبنا رأيه في التجربة الديمقراطية والمزعج أنه كلما يأتي انقلاب يضاعف الفترة التي يقضيها الانقلاب اللاحق له".

وأضاف: "لكن انقلاب النظام السابق هو آخر الفصول، فقد تعلمنا من التجربة".

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والثلاثاء أكد حمدوك، أن لجنة خاصة ستصدر قرارات سريعة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير)، وذلك على خلفية محاولة انقلاب جديدة، اتهم حمدوك "فلول النظام السابق" بالوقوف ورائها.

المصدر: RT