حمدوك تعليقا على محاولة الانقلاب في السودان: لجنة ستصدر قرارات سريعة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو
AP Marwan Ali
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أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن لجنة خاصة ستصدر قرارات سريعة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو".
وقال عبد الله حمدوك: "ستصدر قرارات عاجله حقيقيه لتحصين الانتقال"، مشددا على أنه "يجب تعزيز الشراكة الحالية".
وأضاف: "سنسرع الخطي في إكمال هياكل السلطة الانتقالية".
كما أشار حمدوك إلى أن "محاولة الانقلاب سبقها تخطيط عبر خلق الفوضى في المدن وإغلاق الطرق في شرق السودان".
المصدر: RT
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