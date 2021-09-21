حمدوك تعليقا على محاولة الانقلاب في السودان: لجنة ستصدر قرارات سريعة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن لجنة خاصة ستصدر قرارات سريعة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو".

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وقال عبد الله حمدوك: "ستصدر قرارات عاجله حقيقيه لتحصين الانتقال"، مشددا على أنه "يجب تعزيز الشراكة الحالية".

وأضاف: "سنسرع الخطي في إكمال هياكل السلطة الانتقالية".

كما أشار حمدوك إلى أن "محاولة الانقلاب سبقها تخطيط عبر خلق الفوضى في المدن وإغلاق الطرق في شرق السودان".

المصدر: RT