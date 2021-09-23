الآليات المصرية تبدأ بتطوير كورنيش غزة

بدأت الآليات والجرافات المصرية صباح اليوم الخميس، بالعمل في مشروع تطوير كورنيش شارع الرشيد الساحلي شمال قطاع غزة، وذلك ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار القطاع.

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ونشرت وكالة "سوا" الفلسطينية فيديو للحظة العمل على تطوير الكورنيش، ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار غزة.

وخصص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

المصدر: وكالة "سوا" الفلسطينية