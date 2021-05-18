أول إعلان للمشاركة في إعادة إعمار غزة بعد مبادرة السيسي في مصر

أكد اتحاد الصناعات المصري، دعمه لمبادرة إعمار غزة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وقال الاتحاد:"إنه يُقدر مبادرة القيادة السياسية لتنمية وإعمار فلسطين، وأن القيادة المصرية كانت ولا تزال خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية".

وأضاف الاتحاد فى بيان: "يتابع اتحاد الصناعات باعتزاز ما قامت به مصر من مبادرة تنموية وجهود على الصعيد الدبلوماسي لدعم فلسطين، ويعلن عن استعداده لدعم هذه المبادرة بكل الإمكانيات المتاحة".

وأشار البيان إلى أن المبادرة السياسية تأتي في إطار الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية والذي ترجمه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واقع وحقيقه.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأضاف راضى، أن الإعلان جاء خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، التي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكانت مصر أرسلت 10 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة السبت الماضي لنقل جرحى القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية