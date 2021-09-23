 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة الليبية

وسائل إعلام: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة الليبية

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة الليبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rclf

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر سيعلن في غضون الأيام القليلة القادمة عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة.

يتبع..

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا