وسائل إعلام: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة الليبية

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أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر سيعلن في غضون الأيام القليلة القادمة عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة.

يتبع..