وسائل إعلام: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة الليبية
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أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر سيعلن في غضون الأيام القليلة القادمة عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة.
يتبع..
أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر سيعلن في غضون الأيام القليلة القادمة عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة.
يتبع..
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