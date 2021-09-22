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مراسلنا: حفتر يكلف رئيس الأركان العامة بمهام القائد العام للجيش الليبي لثلاثة أشهر

أخبار العالم العربي

مراسلنا: حفتر يكلف رئيس الأركان العامة بمهام القائد العام للجيش الليبي لثلاثة أشهر
Globallookpress
المشير خليفة حفتر
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أفاد مراسلنا بأن المشير خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي"، كلف رئيس الأركان العامة، الفريق عبد الرزاق الناظوري، بمهام القائد العام للجيش الليبي لمدة ثلاثة أشهر.

ووصفت وسائل إعلام ليبية القرار بالخطوة التي تمهد لخوض حفتر الانتخابات الرئاسية.

وسيتولى الناظوري مهامه الجديدة اعتبارا من 23 سبتمبر وحتى 24 ديسمبر.

مراسلنا: حفتر يكلف رئيس الأركان العامة بمهام القائد العام للجيش الليبي لثلاثة أشهر
RT

المصدر: RT

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