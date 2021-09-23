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في اليوم الوطني السعودي.. صورة بالمناسبة لوثيقة تاريخية هامة

أخبار العالم العربي

في اليوم الوطني السعودي.. صورة بالمناسبة لوثيقة تاريخية هامة
Globallookpress
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نشرت "دارة الملك عبد العزيز"، صورة للمرسوم الملكي الخاص بتحديد 23 سبتمبر، اليوم الأول من برج الميزان من كل عام تاريخا لليوم الوطني للمملكة.

ونشرت "دارة الملك عبد العزيز" على حسابها في تويتر، صورة من مرسوم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود المؤرخ في عام 1965

يشار إلى أن التقويم الهجري الشمسي يعتمد على الأبراج الفلكية، وتبدأ سنة التقويم الهجري الشمسي في السعودية حسب تقويم أم القرى يوم 23 سبتمبر من كل عام بالتقويم الميلادي، وهو ما يوافق اليوم الأاول من الميزان وبداية فصل الخريف.

المصدر: دارة الملك عبد العزيز

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