شقيق عادل إمام يرد على إشاعات إصابة "الزعيم" بكورونا

نفى المنتج عصام إمام شقيق النجم المصري عادل إمام الشائعات التي تم تداولها حول إصابة الممثل الكوميدي بفيروس كورونا، معبرا عن استيائه من انتشار معلومات دون التأكد من صحتها.

وأوضح عصام إمام في تصريحات لموقع "القاهرة 24" أن شقيقه يتمتع بصحة جيدة، قائلا: "الزعيم بصحة جيدة وزي الفل"، مطالبا بعض المواقع بضرورة الالتزام بمعايير الصحافة، وتوخي الحذر فيما يتم نشره من أخبار تخص الحالة الصحية وحياة المشاهير.

وأضاف: "الأخبار من تلك النوعية كثيرة وهناك أشخاص يكتبون أن حالته خطيرة، فهل هذه الشائعات جزاء 50 سنة عطاء للفن وإسعاد للناس؟... هذه الشائعات لم تكن الأولى، لقد تعرض للكثير من الأقاويل حول حالته الصحية".

وتابع: "عادل إمام بصحة جيدة ويقرأ حاليا أكثر من عمل للعودة، وهذا متوقف على السيناريو وطبيعة العمل نفسه".

المصدر: "القاهرة 24"