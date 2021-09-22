الكويت.. محكمة الإستئناف تعقد اليوم أولى جلسات محاكمة قاتل فرح أكبر

تعقد محكمة الاستئناف في الكويت صباح الخميس، أولى جلسات محاكمة قاتل فرح أكبر، حيث تطالب النيابة العامة تأييد حكم الإعدام بحق المتهم، بينما يطالب المتهم بالبراءة.

وسيقام تجمع في الساعة 9 صباحا لأهالي الضحية أمام قصر العدل الكويتي.

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وكانت محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو الماضي بالإعدام شنقا للمتهم بخطف وقتل فرح أكبر خلال شهر أبريل الماضي في جريمة هزت المجتمع الكويتي.

وكان القاتل قد أقدم على طعن الضحية عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم نقلها إلى مستشفى العدان، ورمى جثتها أمام المستشفى وهرب.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء الجثة.

المصدر: "القبس" + RT