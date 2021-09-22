السيسي يوفد كبير الياوران للتعزية بطنطاوي
تشييع طنطاوي أمس ـ (الرئاسة المصرية)
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أوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء حسام علي محمد بدر، كبير الياوران، للمشاركة في تأدية واجب العزاء في القائد العام الأسبق للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.
ويقام عزاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، في قاعة السلام بالمسجد الذي ارتبط اسمه بالمشير الذي توفي عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.
وكان السيسي تقدم المشيعين أمس إلى جانب عدد كبير من مسؤولي الدولة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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