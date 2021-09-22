 
مباشر

السيسي يوفد كبير الياوران للتعزية بطنطاوي

أخبار العالم العربي

السيسي يوفد كبير الياوران للتعزية بطنطاوي
تشييع طنطاوي أمس ـ (الرئاسة المصرية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rch7

أوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء حسام علي محمد بدر، كبير الياوران، للمشاركة في تأدية واجب العزاء في القائد العام الأسبق للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.

إقرأ المزيد
السيسي ينعى المشير طنطاوي: فقدت اليوم أبا ومعلما
السيسي ينعى المشير طنطاوي: فقدت اليوم أبا ومعلما

ويقام عزاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، في قاعة السلام بالمسجد الذي ارتبط اسمه بالمشير الذي توفي عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان السيسي تقدم المشيعين أمس إلى جانب عدد كبير من مسؤولي الدولة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا