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وزارة الهجرة المصرية: يمكن للمواطن استرجاع جنسيته بعد التنازل عنها

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وزارة الهجرة المصرية: يمكن للمواطن استرجاع جنسيته بعد التنازل عنها
Globallookpress
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أكد مستشار وزارة الهجرة المصرية، ناصر درغام، أنه يمكن استرجاع الجنسية المصرية لمن تنازل عنها، بعد مرور سنة من التنازل لسبب أو لآخر.

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وردا على سؤال حول مزدوجي الجنسية، قال ناصر درغام، إن المصري الذي يحمل جنسية أخرى يمكنه استخدام جواز السفر الأجنبي، وإبراز أي وثيقة إثبات هوية مصرية، ليحصل على تأشيرة دخول مجانية (إلى مصر) وإقامة لمدة 6 أشهر، دون أن تتم مُساءلته، لكن بعد 6 أشهر يحق للدولة استيقافه ومعرفة موقفه من التجنيد.

وشدد على أهمية تواصل المصريين بالخارج مع الجهات المُختصة، للحصول على المعلومات الدقيقة في كل مجال، مُشيرًا إلى استعداد وزارة الهجرة في الوقت الحالي لمُواكبة التطورات الرقمية، وذلك لتوفير كافة الخدمات إلكترونيا، والتحول إلى الأوراق الثبوتية الإلكترونية، والاستفادة من ذلك خلال فترة جائحة كورونا.

المصدر: القاهرة 24

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