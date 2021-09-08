وزارة الهجرة المصرية تعلن إعادة مواطن مصري من الإمارات لعلاجه

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، إعادة المواطن المصري كريم أحمد توفيق، من الإمارات بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد استغاثة والده.

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وأوضحت الوزيرة أن المواطن المصري مصاب بسكتة دماغية والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى، حيث تمت الاستجابة من قبل الرئيس المصري فور استغاثته عبر إحدى القنوات، لطمأنته والتأكيد على متابعة حالة نجله، حيث تم التنسيق لعودته غدا لاستكمال علاجه بإحدى المستشفيات بمصر.

وأضافت نبيلة مكرم أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث تم التواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم التنسيق والاتفاق على استكمال علاج المواطن "كريم أحمد توفيق"، بمستشفى عين شمس التخصصي، فور عودته إلى مصر، وقد تم إرسال التقرير الطبي الخاص بالحالة للوزارة للاطلاع عليه، كما تم ربط المستشفي المعالج بالإمارات بمستشفي عين شمس التخصصي حول الحالة الطبية للمواطن المصري وما تحتاجه حالته من أساليب علاج.

كما قامت وزيرة الهجرة بالتنسيق مع محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، والذي بدوره أعطى توجيهاته لمكتب شركة مصر للطيران في دبي بتوفير كل ما يلزم لحالة المواطن على الطائرة، حيث يحتاج إلى إفراغ ستة مقاعد على متن الرحلة ليتمكن من السفر بسرير مجهز إضافة للطاقم الطبي المرافق.

وكان والد المواطن "كريم أحمد توفيق" قد أكد خلال تواصله مع وزيرة الهجرة أن نجله كان قد سافر للعمل بدولة الإمارات، لكن نتيجة لظروف كورونا أصبح بلا عمل وأصبح مدينًا، وتعرض لضغط نفسي وعصبي شديد انتهى بإصابته بسكتة دماغية والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى.

المصدر: RT