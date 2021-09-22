السعودية: ندين محاولة الانقلاب في السودان وندعمه في كل ما يدعم أمنه واستقراره
Globallookpress
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أدانت السعودية محاولة الانقلاب التي أعلنت السلطات السودانية عن إحباطها في البلاد أمس.
وأعربت الخارجية السعودية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الرسمية "واس"، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الانقلاب الفاشلة على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان".
وأكدت الخارجية على "تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومة وشعبا".
المصدر: "واس"
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