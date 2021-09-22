529 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

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يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اقتحاماتهم اليومية للأقصى؛ بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات "الهيكل" المزعوم دعوات للمستوطنين المتطرفين باقتحامه اليوم.

أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى. pic.twitter.com/JY8PLi4E3j — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) September 22, 2021

#صور مجموعات كبيرة من قطعان المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/xoJIOSGMnQ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 22, 2021

المصدر: RT، وسائل إعلام فلسطينية