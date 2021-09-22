529 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcay
اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.
وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اقتحاماتهم اليومية للأقصى؛ بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات "الهيكل" المزعوم دعوات للمستوطنين المتطرفين باقتحامه اليوم.
أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى. pic.twitter.com/JY8PLi4E3j— #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) September 22, 2021
#صور مجموعات كبيرة من قطعان المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/xoJIOSGMnQ— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 22, 2021
المصدر: RT، وسائل إعلام فلسطينية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.