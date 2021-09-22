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وسائل إعلام: اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص في إقليم خاباروفسك شرق روسيا

529 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

529 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
AP
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 اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

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يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اقتحاماتهم اليومية للأقصى؛ بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات "الهيكل" المزعوم دعوات للمستوطنين المتطرفين باقتحامه اليوم.

المصدر: RT، وسائل إعلام فلسطينية

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