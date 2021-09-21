العراق.. اتخاذ إجراءات بحق ضابط تولى تحقيقا مع شخص أدين بجريمة لم يرتكبها

أعلنت محكمة تحقيق الحلة في بابل العراقية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ضابط تولى تحقيقا مع شخص أدين بجريمة لم يرتكبها.

وقالت المحكمة في بيان لها إنها "اتخذت الإجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي أجرى تحقيقا مع المتهم المفرج عنه علي كاظم عبد حميدان، المتهم بقتل زوجته التي ثبت بأنها على قيد الحياة".

وأضافت أن "الإجراءات القانونية اتخذت بناء على طلب الادعاء العام والتحقيق جار بخصوص جريمة تضليل القضاء وممارسة وسائل غير مشروعة قانونا في التحقيق".

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وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعطى توجيهات بفتح تحقيق بشأن قضية شخص أدين بجريمة لم يرتكبها في محافظة بابل.

وكان شخصا يسكن محافظة بابل اتهم بقتل زوجته ورميها في النهر، قبل أن تظهر على قيد الحياة بعد فترة.

المصدر: "السومرية"