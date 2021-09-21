مصر.. إعلامي يكشف موقفا بكى فيه السيسي عندما كان مديرا للمخابرات

كشف الإعلامي المصري معتز عبد الفتاح، عن موقف بكى فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما كان مديرا للمخابرات.

وقال عبد الفتاح خلال تقديمه برنامج "تحت الشمس"، عبر قناة "الشمس": أثناء تولي المجلس العسكري الحكم في البلاد كانت الأمور صعبة للغاية، ولكن المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ووزير الدفاع الأسبق الراحل، دائما كان يقول لي الشعب واثق في الجيش، واللي عايز يقول علينا يقول، واللي في مصلحة البلد هيتعمل مهما كان، أنا مش هنجرف وراء كلام الفوضويين والثورجية والاخوانجية اللي عايزين يوقعوا الجيش في الفخ، وفكرة أن الجيش يتقاعس أن يؤدي دوره في حماية البلد، لن أقبل بهذا".

وتحدث عبد الفتاح عن موقف حصل بينه وبين السيسي عندما كان مديرا للمخابرات الحربية، بحضور اللواء محمد العصار، والفريق محمود حجازي، وقال: "الرئيس والله العظيم بكى في هذا الموقف، قالنا الجيش عليه واجب، البلد دي دلوقتي محتاجة الجيش، لو الجيش وقع الدولة مش هتعرف تبني الجيش، بس لو الدولة وقعت الجيش يعرف يقوم الدولة، وقال إحنا كجيش بنرد الجميل، إحنا في 1967 كنا عاملين زي اللي جاب العار لأهله، وأهلنا الشعب وقفوا معانا لحد ما غسلنا العار في 6 أكتوبر 1973".

وتابع: "لحق الله الجيش المصري لم يخطأ في شيء في 67، القيادة هي من أخطأت وفقدت السيطرة والرؤية والبصيرة واتخذت قرارات عشوائية، الجيش المصري لم ينسحب وإنما قيادته انسحبت".

المصدر: "القاهرة 24"