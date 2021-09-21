لبنان.. سائق يجتاح محطة وقود بسيارته ويتسبب بأضرار مادية

اقتحم لبناني محطة وقود بسيارته في بلدة حولا جنوبي البلاد، ما أدى إلى تضرر عدد من الدراجات النارية التي كانت متواجدة هناك، وسيارة صاحب المحطة، ووقوع أضرار مادية أخرى.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "المدعو ف.ر. أقدم على اقتحام محطة شفيق سليم في بلدة حولا، بواسطة بيك أب يقوده، ما أدى إلى تضرر عدد من الدراجات النارية التي كانت متواجدة هناك، بالإضافة إلى واجهة المحل داخل المحطة وسيارة صاحب المحطة من دون أن يصاب أحد بأذى".

وأعلنت المحطة في بيان لها، أنه "بعد قيام أحد الأشخاص باقتحام المحطة بآليته والتسبب بخسائر مادية كبيرة، توقفت تعبئة الوقود في المحطة وتتم متابعة الأمر مع القوى الأمنية، وستعاود التعبئة لكل السيارات بالتنسيق مع البلدية، بعد الانتهاء من معالجة هذا الاعتداء".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"