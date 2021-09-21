"دول الترويكا" تعلن دعمها لعملية الانتقال الديمقراطي للسودان

أعلنت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) عن دعمها لعملية الانتقال الديمقراطي بالسودان، ورفضها أي محاولات لعرقلة جهود السودانيين لإنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي.

ونشرت السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر صفحتها على "فيسبوك" بيانا قالت إنه صادر عن "الترويكا".

وجاء في البيان: "تعرب دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) عن دعمها القوي لعملية الانتقال الديمقراطي للسودان، وترفض أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني لإنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر. يجب أن يعمل المكونان المدني والعسكري، وجميع الفاعلين السياسيين، معا لمنع التهديدات التي تواجه الانتقال الديمقراطي، وإنشاء مؤسسات انتقالية، ومعالجة التوترات في الشرق والمناطق الأخرى".

وأضاف: "يجب على أولئك الذين يسعون لتقويض عملية الانتقال التي يقودها المدنيون أن يفهموا أن شركاء السودان الدوليين يقفون بحزم خلف شعب السودان وحكومته الانتقالية".

وجاء ذلك على ضوء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها اليوم عدد من العسكريين في السودان، واستطاعت الحكومة قمعها وإلقاء القبض على مدبريها.

المصدر: RT