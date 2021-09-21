وكالة": الإمارات ترحب بمسؤولين من قطر وتركيا في مؤتمر للغاز الطبيعي

وصل مسؤولو طاقة من قطر وتركيا ومئات المديرين التنفيذيين الآخرين لشركات الطاقة إلى دبي في دولة الإمارات، للمشاركة في أضخم معرض في العالم يقام هناك لصناعة الغاز الطبيعي.

وبحسب وكالة "الأسوشيتد برس" خرج وزير النفط الإماراتي من قاعة اجتماعات مزدحمة سوية مع وزير الطاقة القطري، في أول زيارة من نوعها لمسؤول قطري كبير، منذ فرض الإمارات وثلاث دول عربية أخرى مقاطعة على قطر في عام 2017.

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كما حضر المعرض نائب وزير الطاقة التركي، التي كانت بلاده على خلاف مماثل مع الإمارات بشأن دعم الحكومة التركية للجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط.

لم يشهد مؤتمر الثلاثاء أي ذكر للخلافات السياسية، وبدلا من ذلك، ضجت القاعات بالحديث عن أهمية الغاز الطبيعي في التحول الوشيك للطاقة في العالم. وجاء المعرض في وقت يستعد فيه قادة العالم لقمة مناخية مهمة للأمم المتحدة في غلاسكو في نوفمبر.

من جهته صرح سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري قائلا: "نعتقد أن الغاز سيكون بالتأكيد جزءا من الحل.. أعتقد أننا بحاجة إلى التكاتف للتأكد من إمكانية تحقيق هذه المهمة الضخمة التي بدأناها. قطر، موطن بعض أضخم احتياطيات الغاز في العالم".

وعندما سأله عدد كبير من المراسلين عن العائد الاقتصادي لتحسن العلاقات مع الإمارات، قال الكعبي بصورة مقتضبة: "علاقتنا جيدة مع الإمارات، وأي اتفاقات تجارية معها نقوم بها ... لم تتم مناقشتها".

المصدر:أسوشييتيد بريس