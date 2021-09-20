لأول مرة.. سيدة تشغل منصب عمدة مدينة الدار البيضاء المغربية

ستتولى نبيلة الرميلي منصب عمدة مدينة الدار البيضاء المغربية، العاصمة الاقتصادية للمملكة، بعدما فازت في الانتخابات عن حزب "التجمع الوطني للأحرار".

والرميلي هي أول سيدة تشغل هذا المنصب، وفق ما نقلته وسائل إعلام مغربية.

وفازت الرميلي بالأغلبية بمنصب عمدة الدار البيضاء في جلسة عقدت يوم الاثنين.

وحصلت الرميلي على 105 أصوات من أصل 130، بينما نال منافسها عبد الصمد حيكر المنتمي لـ"حزب العدالة والتنمية" على 18 صوتا.

وستتشكل الحكومة البلدية الجديدة للدار البيضاء، حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص، من أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"الاتحاد الدستوري".

المصدر: وسائل إعلام مغربية