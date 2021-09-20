مستشار السيسي: لا نية لتأجيل العام الدراسي الجديد بسبب كورونا

قال مستشار الرئيس المصري للصحة الوقائية محمد عوض تاج الدين، إن مصر تسير بخطى جيدة في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

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وأشار إلى أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وضعتا خطة لكل منتسبي الوزارتين من خلال توفير اللقاحات بصورة مباشرة، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من اللقاحات خاصة للطلاب الجامعيين، لتطعيم أكبر عدد من منتسبي الجامعات والمديريات التعليمية بلقاح كورونا.

وأضاف تاج الدين أنه لا توجد أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد سواء للتعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، موضحًا أن هدف الدولة بالتعاون مع كافة المؤسسات والوزارات هو عودة الحياة في كافة المجالات وخاصة مجال التعليم، وأن وزارة الصحة تبذل العديد من المجهودات مع كافة الوزارات لتوفير وتطعيم المواطنين، لأنها أصبحت أولية قصوى، وبنهاية العام الجاري يجرى تطعيم أكبر عدد.

وأشار عوض تاج الدين، إلى عدم التهاون في تطعيم العاملين ومنتسبي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خاصة أنهم في احتكاك مع الطلاب طوال العام الدراسي.

وفي ذات السياق، وأوضح مستشار الرئيس، أن الصحة وضعت كافة الاحتمالات لمواجهة الموجة الرابعة وعودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى، تزامنا مع وجود حالات مصابة بمتحور "دلتا بلس" الأمر الذي يدعو الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مع أخذ اللقاح، مضيفًا أن وزارة الصحة مستعدة لأي سيناريو وأن الموجة الرابعة رغم ارتفاع عدد الإصابات ستكون نسبية بالموجات السابقة للفيروس، بل مع التطعيم ستقل السيناريوهات الصعبة.

المصدر: الوطن