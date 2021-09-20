الصحة السورية: موجة كورونا الراهنة أقل خطورة.. ونسبة الإشغال في دمشق 100%

أعلنت وزارة الصحة السورية أن نسبة إشغال أسرة العناية المشددة بمرضى كورونا في المشافي العامة المخصصة لكورونا بدمشق بلغت 100 في المئة، وأن الموجة الراهنة أسرع استجابة للمعالجة.

وقال مدير الجاهزية والطوارئ في الوزارة توفيق حسابا إن انتشار الفيروس محليا يشهد زيادة إذ سجل أمس 190 إصابة جديدة ليكون أكبر رقم يومي منذ إعلان تسجيل أول حالة في مارس العام الماضي.

ونقلت وكالة "سانا" عن حسابا أن الإصابات خلال الموجة الحالية أقل خطورة وأسرع استجابة للمعالجة، وأشار إلى أن عدد الوفيات أقل من الموجات الماضية، إذ كان يتم تسجيل ضعف عدد الوفيات الحالية بواقع إصابات أقل.

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وقال حسابا إن العدد التراكمي للإصابات المقبولة بالمشافي حالياً 2000 بمختلف المحافظات، وأن محافظات اللاذقية وحلب ودمشق وريفها وحماة تسجل أكبر عدد من الإصابات خلال الموجة الحالية.

وحسب إحصاءات الوزارة فقد كان أعلى عدد إصابات يومي سجل خلال الذروة الأولى لانتشار الفيروس 105 إصابات في الـ 13 من أغسطس العام الماضي، بينما وصل أعلى عدد إصابات يومي خلال الذروة الثانية إلى 169 إصابة في الـ 18 من ديسمبر العام الماضي، وفي الذروة الثالثة وصل أعلى رقم إصابات يومي إلى 172 إصابة وسجل في الـ 22 من مارس الماضي.

المصدر: "سانا"