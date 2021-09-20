القوات العراقية تقبض على "داعشي" يوزع الأموال على عوائل عناصر التنظيم

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" خلال عملية توزيعه الأموال على عوائل مقاتلي التنظيم.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، قبضت قوة من معاونية شؤون الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي واستخبارات اللواء 30 في نينوى، على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "عملية إلقاء القبض جاءت خلال عملية توزيع الداعشي الأموال على أفراد عصابات داعش الإجرامية وعوائلهم داخل مدينة الموصل".

المصدر: RT