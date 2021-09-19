‎رئيس وزراء مصري أسبق يعلق على قرار محكمة أمريكية رفض دعوى رفعها ناشط ضده

قال رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي إن الناشط محمد صلاح سلطان كان يريد تحريك الرأي العام الغربي ضد مصر، ولكن طلبه لم يكن مقنعا أمام القضاء الأمريكي.

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وأضاف خلال مداخلة على قناة "صدى البلد" أن محمد صلاح سلطان "كان يريد تحقيق مكاسب شخصية"، مشيرا إلى أن الأخير "كان يريد تحقيق مصالح لحزبه الإرهابي، والحكومة المصرية اختارت محاميا للدفاع عني أمام القضاء الأمريكي، وحكم القضاء الأمريكي بتأكيد أن الإخواني الإرهابي محمد صلاح سلطان كان يبحث عن مصالح شخصية".

يذكر أن محكمة أمريكية أصدرت قرارا برفض دعوى رفعها الناشط المصري ضد الببلاوي بتهمة التعذيب.

وقالت المحكمة إن قرارها برفض الدعوى جاء بناء على الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها رئيس الوزراء الأسبق بموجب منصبه بالبنك الدولي.

ومحمد سلطان، ناشط مصري يحمل الجنسية الأمريكية، اعتقلته السلطات المصرية في العام 2013، وأطلقت سراحه في العام 2015، بعدما تخلى عن جنسيته المصرية، ورحلته إلى الولايات المتحدة.

كما تجدر الإشارة إلى أن محمد سلطان هو نجل صلاح سلطان، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرتها السلطات المصرية بعد قيام عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا للجيش في حينه، بعزل الرئيس المصري محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية ضده.

المصدر: "القاهرة 24" + وكالات