‎‌‎‌‌‎محكمة أمريكية ترفض دعوى ناشط مصري ضد رئيس وزراء مصري أسبق

أصدرت محكمة أمريكية قرارا برفض دعوى رفعها الناشط المصري محمد صلاح سلطان ضد رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي بتهمة التعذيب.

وقالت المحكمة إن قرارها برفض الدعوى جاء بناء على الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها رئيس الوزراء الأسبق بموجب منصبه بالبنك الدولي.

وكانت السلطات الأمريكية أكدت في أبريل الماضي أن الحصانة التي كان يتمتع بها رئيس الوزراء المصري الأسبق، حازم الببلاوي، تمنع مثوله أمام القضاء الأمريكي.

ومحمد سلطان، ناشط مصري يحمل الجنسية الأمريكية، اعتقلته السلطات المصرية في العام 2013، وأطلقت سراحه في العام 2015، بعدما تخلى عن جنسيته المصرية، ورحلته إلى الولايات المتحدة.

كما تجدر الإشارة إلى أن محمد سلطان هو نجل صلاح سلطان، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرتها السلطات المصرية بعد قيام عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا للجيش في حينه، بعزل الرئيس المصري محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية ضده.

المصدر: وكالات