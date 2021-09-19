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الحوثيون يتهمون التحالف العربي بقتل سبعة يمنيين من أسرة واحدة بغارة جوية

أخبار العالم العربي

الحوثيون يتهمون التحالف العربي بقتل سبعة يمنيين من أسرة واحدة بغارة جوية
Globallookpress
الحوثيون في اليمن
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن "مقتل سبعة مواطنين من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال وامرأة في غارة جوية للتحالف العربي استهدفت سيارتهم في مرخة بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن".

وقال مصدر محلي لموقع "26سبتمبر" التابع للجماعة إن "طيران العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن) استهدف سيارة المواطن محمد حسين أحمد لسودي في نقيل مقوى بمديرية مرخة بمحافظة شبوة، ما أسفر عن استشهاده وستة من أفراد أسرته، بينهم امرأة وثلاثة أطفال".

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المصدر: "26سبتمبر"

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