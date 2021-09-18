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اليمن.. الحوثيون يعلنون عن عملية لتبادل الأسرى في الجوف

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اليمن.. الحوثيون يعلنون عن عملية لتبادل الأسرى في الجوف
AP Nariman El-Mofty
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن تنفيذها اليوم السبت عملية لتبادل الأسرى في محافظة الجوف مع القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي.

وذكر ‏رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، على حسابه في "تويتر" أن الجماعة تسلمت خلال العملية 15 من "أسرى الجيش واللجان الشعبية"، مشيرا إلى أن عملية التبادل نفذت عبر تفاهمات محلية.

ولم يكشف الحوثيين عما قدموه من جانبهم ضمن إطار صفقة التبادل هذه.

المصدر: RT

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