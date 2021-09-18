اليمن.. الحوثيون يعلنون عن عملية لتبادل الأسرى في الجوف

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن تنفيذها اليوم السبت عملية لتبادل الأسرى في محافظة الجوف مع القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي.

وذكر ‏رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، على حسابه في "تويتر" أن الجماعة تسلمت خلال العملية 15 من "أسرى الجيش واللجان الشعبية"، مشيرا إلى أن عملية التبادل نفذت عبر تفاهمات محلية.

بعون الله وتوفيقه تم اليوم السبت 11/ صفر/ 1443 الموافق 18/ 9/ 2021

تحرير (15) اسير من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر تفاهمات محلية في جبهة ( الجوف)

ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) September 18, 2021

ولم يكشف الحوثيين عما قدموه من جانبهم ضمن إطار صفقة التبادل هذه.

المصدر: RT