بعد هزيمته في الانتخابات.. حزب العدالة والتنمية المغربي يندد بـ"خروقات"

ندد حزب "العدالة والتنمية" المغربي بـ"الخروقات والاختلالات" خلال الانتخابات العامة الأخيرة في البلاد، والتي تكبد فيها هزيمة تاريخية بعد عقد من توليه السلطة.

وأعرب الحزب في البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني "عن استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، ومن أبرزها الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع".

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وأضاف أن عملية "الإفساد الانتخابي... أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين".

وأردف: "ما حصل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال".

وجاءت الهزيمة بعد عقد من تولي الحزب السلطة بصلاحيات محدودة، ليتراجع عدد مقاعده في البرلمان من 125 إلى 13 فقط من إجمالي 395 مقعدا.

المصدر: "أ ف ب"