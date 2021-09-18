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ملك المغرب يستذكر "روابط خاصة" لبوتفليقة مع المملكة

أخبار العالم العربي

ملك المغرب يستذكر
Globallookpress
الملك المغربي محمد السادس.
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بعث الملك المغربي محمد السادس برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على إثر وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء في برقية الملك: "لقد علمت، ببالغ التأثر والأسى، بنبأ وفاة المشمول بعفو الله، رئيس الجمهورية السابق، المرحوم عبد العزيز بوتفليقة تغمده الله بواسع رحمته".

وأعرب الملك للرئيس وللشعب الجزائري عن "أحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا الله تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل الراحل الكبير بمغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه".

وأضاف "كما أستحضر الروابط الخاصة التي كانت تجمع الفقيد بالمغرب، سواء خلال فترة النشأة والدراسة بمدينة وجدة، أو في مرحلة النضال من أجل استقلال الجزائر الشقيقة. كما يسجل التاريخ أنه طبع مرحلة هامة من تاريخ الجزائر الحديث".

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء

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