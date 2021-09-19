الأسير كممجي يكشف تفاصيل عن إفلاته من جندي إسرائيلي أثناء ملاحقته

كشف الأسير الفلسطيني أيهم كممجي، عبر محاميه منذر أبو أحمد الذي زاره في مركز التحقيق، تفاصيل جديدة عن ملاحقته من قبل الجيش الإسرائيلي بعد هروبه من سجن "جلبوع".

وقال كممجي: "أثناء ملاحقتنا في أراضي 48 الفلسطينية وقف أحد الجنود فوق رأسي وصادر أغراضي لكنه لم يلمحني".

وكان منذر أبو أحمد قال في تصريحات اليوم الأحد إن "كممجي تعرض لمحاولتي اغتيال من قبل القوات الإسرائيلية خلال انتقاله إلى جنين بعن أن هرب من سجن جلبوع، كما تعرض ورفيقه، الأسير مناضل نفيعات، للضرب المبرح أثناء اعتقالهما فجر اليوم من الحي الشرقي بمدينة جنين".

وأشار أبو أحمد إلى أن كممجي كان يتمنى أن يزور قبر والدته في جنين، ولكن لم تتحقق هذه الأمنية.

المصدر: RT