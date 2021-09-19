مؤسسة "سيغما": قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت في الرئاسية بـ90،1%

تصدر الرئيس التونسي قيس سعيد نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بـ90،1 بالمائة بحسب الباروماتر السياسي لمؤسسة "سيغما" التونسية.

ولفتت المؤسسة الی أنه "بهذه النتيجة يُسجل سعيد تراجعا في نسبة نوايا التصويت لشهر آب (أغسطس) الماضي. واحتلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المرتبة الثانية في نوايا التصويت بـ2،3 بالمائة، يليها الصحفي والكاتب الصافي سعيد بـ1،5 بالمائة".

وبينت أن المرتبة الرابعة فقد كانت من نصيب رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، ليحتل الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي المرتبة الخامسة بـ0،9 بالمائة. فيما رفض 70،2 بالمائة من المستجوبين الإدلاء بنوايا تصويتهم٫ في حين يرى 71،7 بالمائة من المستوجبين أن البلاد تسير في الطريق الصحيح.

المصدر: "الشروق"