زعماء ومسؤولون عرب يعزون بوفاة رئيس الجزائر السابق عبد العزيز بوتفليقة

أعرب العديد من الزعماء العرب عن خالص مواساتهم وتعازيهم بوفاة رئيس الجزائر السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

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وبعث الملك المغربي محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومما جاء في البرقية: "علمت، ببالغ التأثر والأسى، بنبأ وفاة المشمول بعفو الله، رئيس الجمهورية السابق، المرحوم عبد العزيز بوتفليقة، تغمده الله بواسع رحمته".

وأعرب الملك المغربي، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس الجزائري ومن خلاله لعائلة الفقيد وللشعب الجزائري، عن أحر التعازي "داعيا الله تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل الراحل الكبير بمغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه". وجاء ذلك في وقت يمر فيه البلدان بأزمة دبلوماسية.

وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وجاء في البرقية: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تعزية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وجاء في البرقية:"تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته".

وقدم رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خالص تعازيه للرئيس الجزائري تبون، ومن جهته، بعث ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، تعازيه للرئيس تبون، وجاء في التعزية: "رحم الله عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الجزائر السابق وأحد رموزها الوطنية.. ربطته علاقة وثيقة بالشيخ زايد أسهمت في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.. خالص العزاء والمواساة إلى الجزائر حكومة وشعبا ولعائلته الكريمة".

كما بعث رئيس فلسطين محمود عباس، برقية عزاء للرئس تبون، وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تعازيه الحارة، "سائلا المولى أن يشمل الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته"، ومذكرا "بمناقب الرئيس الراحل، الذي قدم سنوات من حياته في خدمة وطنه وشعبه".

وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس تبون، وأعرب الملك البحريني في البرقية عن خالص التعازي للرئيس تبون، وللشعب الجزائري وأسرة الفقيد، وأشاد بـ"الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين".

وقدم نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، تعازيه في وفاة بوتفليقة، وغرد الكوني على تويتر: "رحل بوتفليقة في صمت، تاركا لبلاده إرثا من اللحمة الوطنية والوئام".

وأعلن التلفزيون الجزائري الرسمي يوم الجمعة الماضية، وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

المصدر: RT