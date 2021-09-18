نائبة مصرية: هاجمت الشعراوي بسبب سجوده لله شكرا على هزيمة مصر

قالت الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب المصري، فريدة الشوباشي، إنها هاجمت الشيخ محمد متولي الشعراوي بسبب سجوده لله شكرا على هزيمة مصر في حرب يونيو 1967.

وأوضحت في حوارها مع موقع "بوابة الوفد" أنها حينما علمت أن الشيخ الشعراوي سجد لله شكرا يوم هزيمة مصر، كتبت مقالا وقالت فيه "إن الذي يسجد لله شكرا على هزيمة مصر فهو بالضرورة يسجد لله شكرا على نصر إسرائيل".

وأضافت أنها كتبت المقال بدافع وطني وغيرة على بلدها.

وأكدت أن آراء الشعراوي كانت لا تعجبها خاصة حينما قال "مفيش حاجة اسمها تنظيم أسرة"، مضيفة "لذلك أصبحنا 100 مليون شخص".

وتابعت "أنا ضد أي تقديس لأي إنسان، أنا أقدس فقط وعن قناعة القراَن الكريم".

المصدر: "بوابة الوفد"