وزير: مليون عامل مصري سيبدؤون دخول ليبيا اعتبارا من أكتوبر

أعلن وزير العمل الليبي، علي العابد، السبت، أن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع أكتوبر المقبل.

وقال العابد في تصريح أدلى به لوكالة "الأناضول" التركية اليوم السبت عقب عودته من زيارة مصر ضمن وفد حكومي: "وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)".

وأضاف: "هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر".

وبين أن هذا "يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية".

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطورا إيجابيا عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا، في 20 أبريل الماضي.

وفي أكثر من مناسبة، أعربت مصر عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية في ليبيا.

والخميس، وقعت ليبيا ومصر، 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشاريع ليبية.

المصدر: "الأناضول"