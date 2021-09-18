الجزائر تدين "تصرفا مغربيا غير مسؤول" بخصوص نزاع الصحراء

دانت الجزائر ما قالت إنه "تصرف غير مسؤول للمغرب" بعد أن تحدث ممثل المملكة الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عن "استمرار محنة اللاجئين الصحراويين" في مخيمات تندوف بالجزائر.

وقال ممثل الوفد الجزائري لدى مكتب الأمم المتحدة خلال نقاشات الاجتماع الـ82 للجنة الدائمة لبرنامج المفوضية السامية للاجئين بجنيف، إن "وفدي يدين بشدة التصرف المشين للوفد المغربي الذي يحاول مرة أخرى استغلال نقاشاتنا لطرح مزاعمه الكاذبة وغير المؤسسة والتي يكررها بهوس وذلك لتحقيق هدف واحد، كما تعلمون، وهو الطعن في مصداقية عمليات المفوضية السامية للاجئين بالجزائر".

ووصف المسؤول الجزائري تصريحات رئيس الوفد المغربي بخصوص وضعية اللاجئين الصحراويين بـ"الكاذبة".

وكان ممثل المغرب استنكر يوم الخميس ما وصفه بـ"الانتهاكات المتعددة للقانون الدولي والقانون الإنساني المرتكبة في حق سكان مخيمات تندوف"، مشيرا إلى أن الجزائر فوضت سلطاتها لجبهة "البوليساريو" في مخيمات تندوف، "ما يشكل وضعا استثنائيا وغير مسبوق في القانون الدولي".

كما ندد الدبلوماسي المغربي بـ"عسكرة مخيمات تندوف... والجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الأمن الجزائرية في حق ساكنة مخيمات تندوف".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + التلفزيون المغربي "2M"