 
مباشر

الكشف عن مافيا عالمية لسرقة ثروات مصر

أخبار العالم العربي

الكشف عن مافيا عالمية لسرقة ثروات مصر
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbex

قال عالم المصريات، بسام الشماع، إن هناك "مافيا عالمية" لسرقة الآثار المصرية القديمة، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

ووصف الشماع سرقة الآثار المصرية بـ"العار العالمي" وسط "صمت تام" من المؤسسات الدولية والثقافية المعنية، مشيرا إلى عرض تلك الآثار عبر "مزادات الإنترنت"، وقال "لا نعلم من سيستحوذ على القطع الأثرية المعروضة".

وأشار إلى إن "أغلب الآثار المشهورة مثل تمثال (سخم كا)، لا نعلم حتى الآن من اشتراه".

الكشف عن مافيا عالمية لسرقة ثروات مصر
RT

وقال إن الأمر "يتم بأيدي الباحثين عن المكسب السريع، بتخطيط محكم من الخارج، وتتحكم في تهريب الآثار عبر المنافذ الحدودية، ويساعد في ذلك النظام العالمي في التعامل مع آثارنا".

الكشف عن مافيا عالمية لسرقة ثروات مصر
RT

وقال إن المزاد عبر الانترنت يتقاضى 9% من ثمن القطعة.

الكشف عن مافيا عالمية لسرقة ثروات مصر
RT

وأوضح أنهم "يستعينون بعلماء آثار متخصصين لتقديم معلومات دقيقة عن كل قطعة أثرية، بينما تصوير الأثر يتم بمنتهى الدقة والاحترافية والإبهار".

وأشار الشماع إلى تابوت وتمثال معروضين حاليا في المزاد، ينتميان إلى العصر الوسيط الثالث، والدولة الوسطى.

المصدر: مصراوي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا