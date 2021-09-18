مظاهرات في تونس العاصمة بين مندد بقرارات الرئيس وداعما لها

شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، مظاهرات شارك فيها المئات، وقد انقسمت بين مندد بقرارات الرئيس قيس سعيد وداعما لها.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد قرارات سعيد، مطالبين بعودة عمل البرلمان، في المقابل رفع متظاهرون آخرون شعارات داعمة لإجراءات التي اتخذها في وقت سابق.

وهتف متظاهرون بشعارات مناهضة لسعيد، واصفين الإجراءات التي أعلنها يوم 25 يوليو الماضي بـ"الانقلاب على الشرعية وعلى الدستور".

وطالب المتظاهرون بوقف المحاكمات أمام القضاء العسكري، ونادى المشاركون في الوقفة بإطلاق سراح النائب بالبرلمان المجمدة أعماله، ياسين العياري منددين بما وصفوه بـ "عودة الديكتاتورية".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قرر بعد اندلاع احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، وسط أزمة سياسية، تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة.

المصدر: RT