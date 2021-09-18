الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين بزعم اجتيازهم لحدود قطاع غزة
Globallookpress
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اعتقل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين من قطاع غزة، بزعم محاولتهم اجتياز حدود القطاع.
وذكرت مصادر محلية، أن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت صباح اليوم ثلاثة فتيان فلسطينيين غير مسلحين، وذلك لدى اجتيازهم السياج الأمني بشرق مدينة غزة.
وبحسب قناة 12 العبرية فإن المعتقلين الثلاثة لم يكن بحوزتهم أي أسلحة، ونقلوا للتحقيق.
المصدر: RT+وكالات
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