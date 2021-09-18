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سانا: بدء عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين بريف درعا الغربي

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سانا: بدء عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين بريف درعا الغربي
صورة أشريفية
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أفادت وكالة "سانا" ببدء عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وفق اتفاق التسوية.

وقالت مصادر في درعا لصحيفة "الوطن" السورية إن وحدات الجيش السوري دخلت مدينة طفس في ريف درعا الغربي تنفيذا لبنود التسوية التي طرحتها الحكومة السورية.

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وتستمر في محافظة درعا السورية تسوية أوضاع المسلحين الذين قرروا إلقاء السلاح، فيما تستقر الأوضاع هناك بمساعدة العسكريين الروس.

سانا: بدء عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين بريف درعا الغربي
سانا: بدء عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين بريف درعا الغربي
سانا: بدء عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين بريف درعا الغربي
سانا: بدء عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين بريف درعا الغربي

المصدر: وسائل إعلام سورية

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