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وزير الري المصري: نحو 15% من أراضي الدلتا تواجه مخاطر

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وزير الري المصري: نحو 15% من أراضي الدلتا تواجه مخاطر
Globallookpress Xinhua/Ahmed Gomaa
نهر النيل (صورة من الأرشيف)
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صرح وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، بأن مصر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، وأن ما بين 12 و15% من أراضي الدلتا تواجه مخاطر.

وقال الوزير خلال لقائه مع آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، يوم الجمعة، إن "مصر تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية".

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وأشار إلى أن ذلك "نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12 إلى 15% من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة، والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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