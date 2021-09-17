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الجيش المصري يعلن تنفيذ المرحلة الختامية لمناورات "النجم الساطع"

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الجيش المصري يعلن تنفيذ المرحلة الختامية لمناورات
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شهد وزير الدفاع المصري، محمد زكي، تنفيذ المرحلة الختامية لفاعليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021 " التي جرت بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

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وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة للقوات المشاركة، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الإستطلاع والقذف الجوى ضد العدائيات المختلفة.

كما قامت طائرات الهليكوبتر المسلحة المضادة للدبابات بالإشتباك وتدمير الأهداف المعادية وتنفيذ أعمال القصف المدفعي على مصادر النيران للعناصر المعادية، كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى، لإستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة.

وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة، والقدرة العالية على المناورة وإستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام فى التوقيتات المحددة، كما أظهرت المرحلة النهائية تحقيق الهدف المنشود من التدريب.

المصدر: RT

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