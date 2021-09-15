أقوى أسلحة الجيش المصري تشارك في مناورات عسكرية ضخمة

نشرت القوات المسلحة المصرية، فيديو لمشاركة الجنود المصريين في فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية بأقوى الأسلحة المصرية.

#المتحدث_العسكرى : الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد عدد من الأنشطة التدريبية ضمن فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية ...



إنستجرام : https://t.co/IuW9VBiCH0pic.twitter.com/jsXfgK5nvM — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) September 15, 2021

وشهد وزير الدفاع المصري محمد زكي عدد من الأنشطة التدريبية ضمن فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية المصرية والتي تنفذها عناصر من القوات الجوية للدول المشاركة في تدريبات "النجم الساطع 2021" التي تعد أضخم تدريبات تنفذها مصر.

واستمع وزير الدفاع المصري إلى شرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والإطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد في حضور كافة العناصر المشاركة بالتدريب من مختلف القواعد الجوية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما شاهد بيانا عمليا لتجهيز وإقلاع ما يقرب من 85 طائرة من الطائرات المقاتلة المشاركة في تدريبات "النجم الساطع 2021" من القواعد الجوية المختلفة لتنفيذ أنشطة تدريبية مخططة بمناطق التدريب الجوي.

المصدر: RT