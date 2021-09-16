فيديو لإطلاق قذائف "آر بي جي" احتفالا بوصول الوقود إلى لبنان

شاب يطلق قذيفة "آر بي جي" لما قيل إنه احتفال بوصول الوقود إلى لبنان ـ فيسبوك

انتشر تسجيل مصور يقول ناشروه إنه لإطلاق الرصاص وقذائف "آر بي جي" احتفالا بوصول صهاريج الوقود الإيرانية إلى لبنان.

ويظهر في الفيديو الذي تداولته صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام اللبنانية، شخصان، كل في موقع، يطلق كل منهما قذيفة "آر بي جي" في الطريق الذي بدأت تعبره صهاريج الوقود.

وقال ناشرو التسجيل إن إطلاق القذائف يأتي احتفالا بوصول الوقود إلى لبنان الذي عانى أزمة خانقة مؤخرا في توافر المادة.

كذلك ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن بعض سكان القرى الحدودية استقبلوا القوافل بالورود والرز.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية