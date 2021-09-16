مصر تصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن أحد مواطنيها

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن، أيمن عطيه باشا بلتاجي بنه، مواليد كفر الشيخ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

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ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس الوزراء في عددها الصادر اليوم الخميس.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.

المصدر: اليوم السابع+الشروق