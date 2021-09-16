لبنان.. قافلة المازوت الإيراني قسمت إلى 4 أقسام وتدخل تباعا إلى القرى والبلدات

أفاد مراسل RT بأن القافلة المحملة بالمازوت الإيراني والتي انطلقت برا من سوريا، قسمت إلى 4 أقسام وهي تدخل تباعا إلى القرى والبلدات اللبنانية.

وذكرت قناة "المنار" أن الصهاريج التي انطلقت من بانياس السورية أصبحت موجودة بالكامل عند الحدود اللبنانية السورية، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من قافلة الصهاريج يقترب ويحتاج إلى دقائق ليصل إلى بلدة العين في منطقة البقاع اللبنانية.

وقالت إن الدفعتين الثالثة والرابعة من الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني في طريقها للدخول إلى الأراضي اللبنانية.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أعلن أن شركة الأمانة هي من ستستلم توزيع المحروقات، لأنها موضوعة على لائحة العقوبات أصلا، وسيتم توزيع أرقام هواتف على كافة المناطق اللبنانية للتواصل والطلب، على أن يتم تسليم الكميات على دفعات حتى يستفيد الجميع من الكميات الموجودة.

المصدر: RT + المنار