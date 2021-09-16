لبنان.. قافلة المازوت الإيراني قسمت إلى 4 أقسام وتدخل تباعا إلى القرى والبلدات
أفاد مراسل RT بأن القافلة المحملة بالمازوت الإيراني والتي انطلقت برا من سوريا، قسمت إلى 4 أقسام وهي تدخل تباعا إلى القرى والبلدات اللبنانية.
وذكرت قناة "المنار" أن الصهاريج التي انطلقت من بانياس السورية أصبحت موجودة بالكامل عند الحدود اللبنانية السورية، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من قافلة الصهاريج يقترب ويحتاج إلى دقائق ليصل إلى بلدة العين في منطقة البقاع اللبنانية.
استقبالات شعبية لقوافل الصهاريج المحملة بالمازوت في بلدة العين البقاعية#ايران#سفينة_الوعد_الصادق#سيد_من_وعد_ووفى#حزب_الله#المحروقات#نصرالله#الخنادقpic.twitter.com/UD8AIMaKg0— موقع الخنادق (@AlKhanadeq) September 16, 2021
وقالت إن الدفعتين الثالثة والرابعة من الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني في طريقها للدخول إلى الأراضي اللبنانية.
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أعلن أن شركة الأمانة هي من ستستلم توزيع المحروقات، لأنها موضوعة على لائحة العقوبات أصلا، وسيتم توزيع أرقام هواتف على كافة المناطق اللبنانية للتواصل والطلب، على أن يتم تسليم الكميات على دفعات حتى يستفيد الجميع من الكميات الموجودة.
المصدر: RT + المنار
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