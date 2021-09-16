شينخوا: الحوثيون يسيطرون على مركز مديرية الصومعة ومنطقة مهمة في مديرية مكيراس بجنوب صنعاء

سيطرت حركة انصار الله اليمنية (الحوثيون) على مركز مديرية الصومعة ومنطقة مهمة في مديرية مكيراس في محافظة البيضاء بجنوب شرق صنعاء.

واعلن مصدر لوكالة أنباء "شينخوا" أن مسلحي الحركة شنوا هجمات مكثفة على مركز مديرية الصومعة، الذي يحمل اسم المديرية، وتمكنوا من السيطرة على مركز المديرية، كما شنوا أيضا هجمات مكثفة ومتزامنة في مديرية مكيراس المجاورة، وتمكنوا من السيطرة على منطقة "شرجان" المهمة بالمديرية.

وأكد المصدر ان "المسلحين تقدموا من منطقة شرجان ومن مركز مديرية الصومعة باتجاه منطقة الحازمية، آخر مواقع القوات الحكومية اليمنية في مديرية الصومعة"، مبينا ان "الهجمات على الصومعة ومنطقة شرجان في مكيراس، سبقها الدفع بحشود كبيرة من مسلحي الحركة معززين بآليات عسكرية متنوعة".

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المصدر: وكالة أنباء شينخوا