الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية واسعة في مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن تنفيذها عملية عسكرية واسعة النطاق جديدة ضد قوات الحكومة المعترف بها دوليا في محافظة مأرب.

وصرح المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في موجز صحفي عقده اليوم السبت بخصوص نتائج المرحلة الثالثة من عملية "النصر المبين"، بأن قوات الحركة خلالها نجحت في تطهير مديريتي الرحبة وماهلية في مأرب.

وقال سريع إن قوات الحوثيين سيطرت خلال هذه العملية على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1.2 ألف كم مربع في المديريتين المذكورتين، مضيفا أن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي خسرت 151 من عناصرها بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى أسر آخرين.

ولفت المتحدث إلى أن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية شن خلال العملية 37 غارة في محاولة لوقف تقدم الحوثيين.

وادعى سريع أن العملية نفذت بمساعدة من قبائل محلية.

ولم يصدر بعد أي تعليقات على هذا الإعلان من قبل حكومة هادي أو التحالف العربي.

المصدر: RT