مراسلنا.. ضحايا في اشتباكات مسلحة بمديرية المنصورة بمحافظة عدن
Globallookpress
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أفاد مراسل RT عن اشتباكات مسلحة بمديرية المنصورة بمحافظة عدن جنوب اليمن بين قوات الأمن ومسلحين من المتظاهرين.
وأكد مصدر أمني، إصابة ثلاثة أفراد من قوات الأمن بمديرة كريتر، إثر رمي قنبلة يدوية من قبل متظاهرين على عربة عسكرية تابعة للواء العاصفة.
وقالت مصادر طبية إن قتيلا من المتظاهرين سقط نتيجة الاحتجاجات المستمرة في المدينة.
المصدر: RT
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