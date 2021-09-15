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وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي

أخبار العالم العربي

وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي
AFP
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نوهت وزارة الداخلية الإماراتية إلى قيامها بالتمرين الاستراتيجي "ضمان / 5" يوم غد الخميس 16 سبتمبر وحتى يوم السبت 18 سبتمبر فـي مختلف إمارات الدولة.

وقالت الوزارة إنه قد يصاحب التمرين تحرك وحدات عسكرية، داعية الجمهور إلى ضرورة تجنب التصوير والابتعاد عن موقع التمرين، وإفساح الطريق للوحدات العسكرية حفاظا على سلامتهم. 

المصدر: البيان

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