وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي

نوهت وزارة الداخلية الإماراتية إلى قيامها بالتمرين الاستراتيجي "ضمان / 5" يوم غد الخميس 16 سبتمبر وحتى يوم السبت 18 سبتمبر فـي مختلف إمارات الدولة.

وقالت الوزارة إنه قد يصاحب التمرين تحرك وحدات عسكرية، داعية الجمهور إلى ضرورة تجنب التصوير والابتعاد عن موقع التمرين، وإفساح الطريق للوحدات العسكرية حفاظا على سلامتهم.

وزارة الداخلية الإماراتية تنفذ تمارين ميدانية في مختلف إمارات الدولة تصاحبها تحركات عسكرية بين 16و 18 سبتمبر الجاري، وتدعو الجمهور إلى عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وإفساح الطريق للوحدات العسكرية#الإماراتpic.twitter.com/bg02nnfWiR — 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 15, 2021

المصدر: البيان