مصر.. السيسي يتسلم أوراق سفير قطر الجديد

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا إيذانا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة.

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وجاء من بين السفراء الذين تسلم السيسي أوراقهم سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر، حيث تم تعيينه سفيرا للدوحة في القاهرة بعد عودة العلاقات بين مصر وقطر.

ووصل السفير القطري لأول مرة منذ 4 سنوات عقب سحب سفيري مصر وقطر من الدوحة والقاهرة بعد أزمة الرباعي العربي مع قطر منتصف عام 2017.

يذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أصدر الخميس قبل الماضي، قرارا بتعيين سالم بن مبارك آل شافي، سفيرا فوق العادة في مصر، بعد قطيعة منذ منتصف عام 2017 وتولى آل شافي عدة مناصب بالخارجية القطرية كان آخرها العمل سفيرا للدوحة لدى تركيا.

المصدر: مصراوي + RT